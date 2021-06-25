變種病毒入侵清零通關須重計　何栢良推諉市民未打針

香港新冠肺炎疫情再有變數，1名帶有變種病毒的27歲機場男地勤昨日(24日)證實為確診，並被暫列為源頭不明的本地病例。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(25日)在電台節目表示，估計該地勤人員的感染源頭是在機場，目前未肯定他是否為「零號病人」，故建議除了為密切接觸者安排病毒檢測外，亦要進行血清病毒抗體測試，以找出傳播鏈的源頭。

何又指出，仍未接種新冠疫苗的人士要付出代價，形容是社會「一齊找數」，因為要重新計算「清零」時間，以做到與澳門及內地通關，亦要延遲放寬社交距離措施的時間。他解釋稱，由於患者在周一(21日)發病前的兩三日已具傳播力，故認為本港市民愈遲打針，受到感染人數便愈多，更容易爆發疫情和出現病毒變種，導致病毒的傳播力增強，對疫苗效用的負面影響會愈大。

此外，對於書展臨近，他希望今年「搞得成」，而由於書展會場人流多，故建議書商放置高效能空氣清新機，亦提議主辦單位將已接種及未接種疫苗的人士，分開入場，並讓已打針人士優先。