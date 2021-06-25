明年DSE考試費上調2%　惟考評局虧損難逃

近年DSE考生人數持續減少，影響考評局的考試費收入及其他相關收入，導致連年虧損。考評局今日(25日)公布，在2021年凍結考試費後，2022年香港中學文憑試(HKDSE)考試費將上調2%。政府早前已表示，會為2022年DSE的學校考生代交考試費。然而，考評局預計文憑試營運仍會出現虧損。

於2022年DSE，語文科目的考試費將上調13港元至683港元，其他科目將上調9港元至457港元，而自修生報名費為524港元。以一名報考六科，即兩個語文及四個其他科目的學校考生計算，考試費為3,194港元。考評局表示，委員會在決定考試費時，已仔細審視考評局的財務狀況、公開試的營運成本、本地經濟狀況、考生及家長的負擔能力等不同因素。

考評局又指，局方作為財政獨立的法定機構，沒有政府的經常性資助，主要收入來自考試費，而考生人數減少，大大影響其收入，同時也要增撥資源於各考場推行防疫措施、為特殊需要考生提供特別考試安排及更新各項資訊科技系統。因此，預計2022年考試費上調後，文憑試營運仍會出現虧損。

翻查資料，考評局自2014/15年度起連年虧損，政府於2018至2022年期間，分4個年度向考評局提供合共3.6億港元的非經常撥款。早前的教育事務委員會上，有議員質疑考評局是否應繼續以自負盈虧的模式運作。教育局局長楊潤雄表示，考評局將發展電腦考核模式以減省成本；又物色空置校舍作考試中心，省卻每年800萬至1,000萬港元的租金；以及由政府撥款資助特殊教育需要的考試安排等。當局有信心在實行上述措施後，維持長遠收支平衡。