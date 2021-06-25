海關偵破冒牌藥物售賣集團　拘9人檢值400萬元貨

海關早前接獲舉報指市面有藥店售賣冒牌藥物，經深入調查後，發現有集團分銷及售賣冒牌藥物。海關於6月23日採取執法行動，搗破該集團位於尖沙咀商業大廈的儲存倉庫，檢獲約11萬粒懷疑冒牌藥物，市值約400萬港元，檢獲的藥物包括受管制的藥物。海關拘捕一名47歲儲存倉庫男負責人，另外，海關搜查該集團於同一商業大廈的寫字樓，檢獲一批文件，拘捕一名57歲男職員及一名38歲女職員。

海關表示，為打擊冒牌集團的銷售網絡，海關同日突擊搜查3間分別位於長沙灣、旺角及九龍城的藥店，並檢獲約200粒及1.5公升懷疑冒牌藥物，拘捕6名男子(30至53歲)，當中包括4名藥店負責人及2名職員。所有被捕人士現正獲准保釋候查，案件仍在調查中。

該批冒牌藥物包括治療血液疾病的藥物，真貨包裝盒上有關藥物的儲存溫度是中英對照及印有香港註冊編號，而假貨包裝盒上有關藥物的儲存溫度只有英文印刷及沒有印上相關註冊編號。另外，真貨樽蓋的條紋明顯較幼細，假貨樽蓋條紋較粗及疏。

海關另外檢獲一款冒牌藥物為鈣質補充劑，盒面印有製造日期為2018年，海關與有關商標持有人確定後，發現該藥物已於2006年停產，故市面沒有出現於2006年以後出產的藥物。

版權商標一般調查組指揮官曾建邦表示，假貨的價錢為真貨的價錢的6至7成，海關於藥店檢獲的懷疑冒牌藥物相對較少，估計藥物流入市面數量不大。另外，海關已將有關藥物抽取樣本並送往政府化驗所進行化驗，測試會否含有對人體有害物的物質，例如水銀及鉛等，仍在等候結果。

海關相信已成功瓦解一個分銷及售賣冒牌藥物的集團，海關會繼續加強執法，與商標持有人及政府部門保持密切聯絡，監察市場打擊冒牌藥物的情況。

海關亦提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而銷售毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁2年。