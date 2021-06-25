專線小巴實時到站系統增至涵蓋165條路線　料明年達全面覆蓋

運輸署宣布，專線小巴實時到站資訊系統涵蓋範圍已由今年3月的75條小巴路線，擴展至165條小巴路線，並計劃於明年全面覆蓋所有專線小巴路線。乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線即將抵達車站（包括總站及指定中途站）的未來三個班次的預計到站時間。

專線小巴實時到站資訊系統為行政長官在《2018年施政報告》中提出的一項新措施。為方便專線小巴乘客計劃行程，運輸署在全港約3,300部專線小巴安裝定位裝置及研發系統，讓乘客透過運輸署流動應用程式「香港出行易」取得專線小巴預計到站時間。運輸署已於去年底起分階段發放專線小巴實時到站資訊。

根據運輸署提供的資料，經擴展後，現時港島區增加31條路線，累計有47條小巴線；九龍區增加19條路線後，現達涵蓋34條小巴線；至於新界區則增加39條路線，達83條小巴線。

運輸署發言人表示，專線小巴實時到站資訊系統自去年年底試行以來，運作大致暢順，署方會繼續與業界保持緊密合作，分階段發放餘下約400條路線的實時到站資訊，目標在明年全面覆蓋所有專線小巴路線。