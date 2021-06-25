科大畢業生就業率不足70%　平均月入近2.2萬港元

香港科技大學本科畢業生就業數據近月出爐，2020年畢業的本科生中，不足70%受僱，比去年下跌8個百分點，也跌穿2016年以來每年超過75%畢業生受僱的紀錄。畢業生平均月入及月入中位數則與上屆、即2019年畢業生相若，分別為21,984港元及18,667港元。大部分畢業生投身商界、工程界及教育界。

香港科技大學去年9月至12月進行問卷調查，訪問2155位學士畢業生。結果顯示，69.7%受訪者正全職或自僱工作，比2019年的76.1%下跌8個百分點。19.9%進修，比去年的13.7%上升6.2個百分點。餘下約10%受訪者則做兼職或臨時工作、返回自己國家、沒有求職或尚在求職。科大五個學院中，工商管理學院的就業率最高，接近80%都有全職工作或自僱。

去年整體畢業生的平均月入為21,984港元，中位數則為18,667港元，情況與2019年畢業生相若。五個學院中，跨學科本科課程，即科技及管理學雙學位課程、環境管理與科技課程以及跨學科自選主修課程的畢業生跑出，平均月入及月入中位數分別為27,690港元及20,708港元，冠絕其他學院。

行業分布方面，最多人投身商界，有62.2%，比上屆上升4.5個百分點；23.3%投身工程或工業界，較上屆的30.3%暴跌7個百分點；8.1%投身教育界。雖然只有2.9%投身政府或相關機構，這群畢業生的平均月入及月入中位數最高，分別有26,675港元及25,000港元。

工作性質方面，最多人從事工程，有21.8%；17%從事行政或管理工作；15%從事銀行或金融。銀行及金融工作的平均月入及月入中位數最高，分別有33,423港元及25,000港元。

調查又顯示科大畢業生求職過程頗為順利，在1,170個全職或自僱的畢業生中，64.7%去年6月就獲聘，去到10月，95.6%已獲聘；24.3%獲3間或以上公司錄取，27.3%獲2間公司錄用。