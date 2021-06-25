失業率高企政府支援小恩小惠　議員斥懶理民苦

受新冠肺炎疫情影響，本港經季節性調整的失業率在去年12月至今年2月曾升至7.2%的17年高位，即使在今年3月至5月稍有回落至6%，仍有不少行業的失業情況嚴峻。勞工及福利局今日(25日)向研究在港設立失業援助制度小組委員會，匯報本港最新就業情況，及為受疫情影響行業的僱員推出援助措施。有議員批評當局措施「來來去去得幾招」，亦有議員對官員回答提問時準備不足表示「唔收貨」。

勞工界議員潘兆平批評，當局對於支援失業及就業困難的工友「來來去去得幾招」，又指講來講去都是「三幅被」，斥當局拒設失業援助、失業保險。潘續指，不少旅行社領取政府保就業後，根本已無條件繼續營運。被問及旅遊業從業員現時的人數及轉行數字，政府統計處助理處長(勞工統計)盧潔梅僅指，現時旅遊業從業員有1.6萬人，按年跌10.6%，即減少約2,000人。

小組委員會主席陸頌雄批評，當局既然拒絕提供全港性失業支援，不如提供針對個別行業的支援措施，更揶揄早前為旅遊業從業員提供的短期就業職位「真係好短」，不少僅得3個月時間，引述工友指「學習完開始上手，已經又要搵工」。

多名議員均關注失業情況，惟勞福局副局長何啟明僅指「未有數據在手，再後補文件予眾議員」，議員柯創盛對此表明不能接受。何回應表示，不少行業經營情況難以短時間回復至疫情前的水平，當局盡力提供支援，確保公司不會倒閉，從而保住員工飯碗，惟因部分情況已成新常態，如未能外遊等，面對此類難題，當局亦會協助公司轉型。他又以「招式新、舊沒有所謂，幫到(失業人士)就好」回應會上眾多議員的批評。