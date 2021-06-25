燈光師圖與智障女肛交　官斥視事主為洩慾工具判囚4年

23歲燈光師透過朋友認識一名輕度智障13歲少女，相識僅一個月便在對方居住大廈的後樓梯性侵她，搓胸摸其私處之餘，更涉嫌當場與她肛交。他早前否認與21歲以下女童非法肛交罪，在高院原訟庭受審，結果陪審團一致裁定他企圖非法肛交罪成。在裁決後，法庭更披露被告原來另外承認，在上述企圖肛交事件後2天，他又與事主一名14歲女同學非法性交。法官張慧玲今（25日）斥被告顯然示女事主為洩慾工具，又表示年輕女生或不清楚性交的後果，法庭需加以保護，終判被告入獄４年。

案發時23歲的杜銘鎮，被控於2019年3月3日，在天水圍某大廈後樓梯，與當時13歲的女童Y非法肛交，Y的總智商只有68，屬輕度智障級別。案情指，當日被告送Y回家，到Y所住單位樓層後，2人去了後樓梯吸煙，被告向Y提出交換條件，要求Y吻他以換取香煙，同時被告撫摸Y的私處，並脱去Y及自己的內褲及面褲，嘗試從後性侵Y。

被告另承認一項在2019年3月5日，在寓所內與當時14歲的女童X非法性交。案情指，X曾經上過被告家中2至3次，當日X同樣為探望被告家中的龍貓而再次去到被告寓所，之後2人進入被告房間吸煙，被告同樣要求以接吻換取香煙，X沒有回應，被告便從後抱著她，X感到錯愕但她沒有反抗，她嘗試「瀡落床」可惜不成功，最終被強姦約5分鐘。

法官引述2名女童於事發2年後作出的心理報告指，X有顯著悲傷情緒，一提起今次事件就會發狂，而Y則有顯著心理創傷，變得自我形象低落、拒絕信任他人，並以酒精及香煙麻醉自己。2人都拒絕接受心理輔導。報告又指出，被告雖沒有戀童癖，但有不成熟並且扭曲的心態，認為上網認識的女生對性一定抱持隨便的心態，又認為自己請對方吃飯，對方就應該以性關係回報。法官指，被告與２名女生年齡相差約10年，並非情侶關係，被告明顯利用2名年輕少女想嘗試吸煙的心態索吻，甚至利用寵物龍貓引誘受害人到他家中，繼而犯法，顯然視她們為洩慾工具。法庭以3年為企圖肛交罪的量刑起點、2年為非法性交罪的量刑起點，總刑期為4年。