《蘋果》陳沛敏入稟高院　質疑警越手令權限檢資料

現已停刊的《蘋果日報》，繼其中2名高層日前入稟高院控告警方後，其時任副社長陳沛敏昨亦同樣入稟高院，指警方上周四（17日）以涉違反《港區國安法》拘捕她時，從其住所及壹傳媒大樓檢取的資料 ，有部分涉及法律專業保密權（LPP)或新聞材料，不屬法庭手令範圍，亦與控罪無關，因此要求法庭下令警方歸還有關資料，並要求警方賠償。

原告陳沛敏，答辯人是警務處處長。據入稟狀指，警方於今年6月17日根據《警隊條例》及《港區國安法》，從西九龍法院取得手令，並於原告的住所及壹傳媒大樓內檢取一些資料。原告要求法庭頒令警方未得原告同意下，不得翻閱檢視或使用屬上述範疇的資料，並要求法庭就着檢視警方所檢取的材料、裁斷哪些部分屬原告所指的範籌、歸還材料等議題作出指示，並要警方作出賠償。

陳沛敏連同其他4名壹傳媒高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁周達權(前財務總裁)、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉因涉違反《港區國安法》被警方拘捕，警方國安處並動員逾500人，到壹傳媒大樓及5人的住所等搜證，取走部分證物。其中張劍虹及羅偉光於上周六被控一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，案件押後至8月13日再訊，期間2人均不准保釋，至於餘下3人則獲警方批准保釋。