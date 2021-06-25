HarmonyOS 2產品率先睇　無縫連繫　優化生活

華為早前發布的HarmonyOS 2系統旨在將智能手機與各種智能終端無縫連繫起來，實現1+8+N智能產品生態鏈。首批搭載此系統的產品已經同步登場，當中包括HUAWEI WATCH 3系列智能手錶及全新HUAWEI MatePad Pro智能平板，為用戶帶來完整的健康管理方案及優越的智能辦公體驗。

HUAWEI WATCH 3配備了eSIM獨立通訊能力，無需接駁手機也能用錶面進行通話、播報新聞、查詢股價、查閱天氣或聆聽在線音樂，所有功能提手即成。針對外遊，用戶可經手錶查詢登機資料甚至直接登機，也可借此進行翻譯。搭乘公共交通工具時，手機更會與智能手錶同步提醒，確保不會錯過車站。

作為率先預載HarmonyOS 2系統的智能裝置之一，HUAWEI WATCH 3可以與其他HUAWEI產品無縫連繫，例如遙控手機影相、錄影或自拍；有來電時把畫面轉至智能電視進行視像對話；充當智能家居中心，輕點錶面開燈、開冷氣或啟動掃地機械人。另外，手錶還能用於尋找汽車、開車門、查詢里程或油耗等，恍如腕上智能助理。

設計方面，HUAWEI WATCH 3採用大曲率3D玻璃及精鋼錶身，設計高雅大方，並在1.43吋AMOLED觸控屏以外，首度加入3D旋轉錶冠，旋轉它就能快速撥動菜單，快速輕點則決定選項或退出，非常方便。手錶同時支援100多種運動模式，實時記錄心率、速度、距離及卡路里等資料，並在運動後作出綜合評估。全新的高精準度溫度感應器可作體溫偵測，同時支援血糖管理，另有跌倒檢查功能，在意外跌倒時呼叫緊急聯絡人。手錶在超長續航模式下可用14天，Pro版更用到21天，續航能力超強！

另一部獲HarmonyOS 2加持的是全新HUAWEI MatePad Pro，此平板可與手機及電腦高效連接和配合，功能包括多屏協同，例如在平板上打電話；把手機相片一鍵傳至平板繼續創作；又或把電腦畫面鏡射至平板，再利用M-Pencil繪畫等等。全新的擴展模式及共享模式也十分實用，前者把平板化作電腦的第二屏幕；後者打通HarmonyOS 2與Windows系統，文件及相片可以直拉拖拽傳輸，大大提升了工作效率。

有賴新的智能系統，HUAWEI MatePad Pro的畫面布局更規則有序，用戶可按需要自訂功能卡片，也可利用平行視界功能，把畫面一分為二各自運行獨立程式。要讚的還有桌面新增了底部應用欄，不僅可放置常用程式，更可顯示最近開過的應用，方便快速開啟。HUAWEI MatePad Pro內建12.6吋OLED全面屏，屏佔比高達90%，支援電影級P3廣色域及1,000,000：1對比度，還原真實色彩。其他規格包括Kirin 9000系列處理器、10,050mAH大電池及高低音分頻8喇叭，全面照顧工作及娛樂需要。

特別一提，與以上手機及平板同步發表的還有兩款新產品，一款是HUAWEI FreeBuds 4真無線耳機，體積比上代減少了6.3%，提升了佩載舒適度。華為還首次在半開放式耳機中加入人耳自我適應（AEM）降噪技術，耳機會自動檢測用戶的耳道大小及佩戴鬆緊度，繼而挑選最佳的降噪參數，配合錯位式防風噪結構，降噪性能全面提升。

另一款新產品是HUAWEI MateView顯示器系列，屬華為首推顯示器，旗艦型號MateView GT內置34吋曲面大屏，解像度高達3,440 × 1,440，屏幕刷新率為165Hz，並提供350nit超高亮度、4000：1高對比度及一體式SoundBar，聲畫無與倫比。隱藏式Smart Bar有別於傳統的實體功能按鍵，輕掃就能調節音量及各式設定，操作耳目一新！

除了HUAWEI WATCH 3系列、全新MatePad Pro、Mate 40系列新版本及Mate X2新版本外，華為即日起為國內版的Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列及MatePad Pro系列進行HarmonyOS 2升級，今年第三季再擴展至nova 6/7/8及Mate 20系列。華為又指，明年上半年一些舊型號如Mate 9、P20等也能順利過渡，目標是實現近百個型號升級，讓萬物互聯，使智能體驗真正走入生活。