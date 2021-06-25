后海灣部分遷徙水鳥品種數量減幅達100%　團體促政府加強保育

不少水鳥物種在每年均會南下越冬遷徙，其種群數量會受環境和人為因素所影響。嶺南大學科學教研組聯同香港觀鳥會早前進行首項聚焦中國沿海的雀鳥研究，並於今日（25日）發表研究結果，顯示大部分水鳥數量都有大幅下降的趨勢，有部分水鳥品種數量甚至下降達100%，即完全無法從香港看見其遷徙蹤影。由於米埔及周邊一帶濕地的保育工作會影響到后海灣遷徙的雀鳥，他們建議政府需要加強現有的保育政策，同時期望此次研究可推動其他地區進行更詳細研究，以提供更多數據。

香港觀鳥會自1980年初起已在后海灣地區進行水鳥監察，而調查從1998年起發展成更詳細的每月水鳥普查，今次研究則一共分析了1998年至2017年期間42個越冬水鳥物種。當中有12個物種的種群數量錄得顯著減少，包括翹鼻麻鴨、卷羽鵜鶘、白骨頂及針尾鴨等。其中白骨頂、針尾鴨和卷羽鵜鶘3個物種於后海灣區域評估中的種群數量呈下降趨勢，如卷羽鵜鶘於后海灣可見的遷徙數量，由1998年的10多隻減至近年的零隻，減幅達100%；而白骨頂則由1990年的2,000至3,000隻，降至近年近200隻。反映牠們在東亞——澳大利西亞遷飛區一帶的種群數量正在逐漸減少，應當作出緊急的保育行動。

此外部分物種亦有所增長。當中有9個物種，如黑臉琵鷺、黑翅長腳鷸、池鷺、青腳鷸等種群數量，於過去20年間有顯著上升。而黑臉琵鷺亦是唯一有足夠數據證實，其區域性種群數量增加，意即研究團隊於后海灣觀察所得的數據來說是有所增長的。

嶺大科學教研組助理教授宋亦希表示，社會有需要加快採取保育行動，以扭轉雀鳥棲息地急劇減少和劣化帶來的負面影響。而對於數量正逐漸減少的物種，例如鴨子和較大型的物種，因容易被捕獵、喪失棲息地，更應關注其保育情況。

香港觀鳥會總監余日東則建議，政府除注重米埇濕地的保育外，亦應注重濕地外邊緣地區的環境保育，如有非法傾倒泥頭活動等，也會對雀鳥保育及其棲息地造成不良影響。