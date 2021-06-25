剷車司機強姦非禮親女4年　官斥行為如禽獸重囚20年

剷車司機被指自2015年起的4年間，多次性侵犯其當時僅12歲的親生女兒，由撫摸身體逐步發展至強迫口交，甚至強姦及強迫女兒服用避孕藥。涉事父親經審訊後，早前被裁定6項非禮、強姦及亂倫等罪名成立，今（25日）被重判入獄20年。高院法官邱智立直斥被告把女兒當作洩慾工具，徹底摧毀了她的童年，令事主留下永久烙印，影響她的一生。邱官形容被告行為如同禽獸，令人髮指，更反問被告在午夜夢迴時，會否對自己的作為感到自責及慚愧。

代號「Y.C.W.」的49歲被告在內地出生，在本案前並無犯罪紀錄。法官判刑時引述報告指，事主患有創傷後遺症，出現無助、自責、煩躁及無故發怒等情緒。為了克服事件，事主不惜壓抑自己不與人交往，結果變得喪失自我，並以煙酒來減輕壓力。事主亦不時幻想殺死父親再自殺，或遭人扼頸致窒息，又經常覺得身體污穢，想清洗身體，每次當想起性侵事件她便會顫抖，報告建議她接受長期心理及精神治療。

法官續引述報告指，被告表面上並無根深蒂固對性歪曲的觀念，再犯性罪行的機會低，但建議再作進一步心理評估。法官又指，被告作為父親，應好好愛護子女，及提供安全環境讓其快樂健康成長。然而，被告卻沒有履行父親責任，更違反誠信，自女兒12歲起便性侵她，將她視作洩慾工具。而被告至今仍否認犯案，毫無悔意，令女兒需出庭作供覆述其痛苦經歷，難以想像一個父親可以如此傷害其親生女兒，認為案中沒有任何減刑因素。