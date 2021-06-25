鄧炳強開展新使命　遺憾未能向同袍正式道別

新上任保安局局長的鄧炳強向警隊成員發道別錄音，指懷着萬般不捨離開工作34年的地方，新使命來得突然，遺憾不能與警隊成員正式道別，但仍會在同一藍天下，一同守護香港，為更安全的香港奮鬥，相信警隊在新任處長蕭澤頤帶領下可再創高峰，令香港繼續成為世界上最安全城市之一。

鄧炳強及新任警務處處長蕭澤頤在今早(25日)出席記者會前，會見警務處人事及訓練處處長周一鳴、助理處長(人事)陳民德及4個警察協會，包括警司協會主席梁子健、警務督察協會主席伍偉基、海外督察協會主席羅輝賢及警察員佐級協會主席林志偉。鄧提到第一日入學堂時的情況，指在警隊生涯中，最慶幸能加入O記，經歷槍林彈雨，更提到與他同期、已過身，有「無味神探」之稱的陳思祺，更榮幸成為警務處處長。

他亦提到警員的工作，包括要處理突發事件，時刻面對不同的事，甚至是生死，正正因為難以預測下一秒所發生的事，所以要實踐使命及理想，鼓勵3萬名警察要繼續守護香港及市民。他為加入警隊而感到自豪，並分享做過防暴、坐巡邏車及雜差的感受，一幕幕畫面成為他美好的回憶。

最後他講到，雖然換了身份，「但仍然，會在同一個藍天之下，同大家一齊繼續守護香港，一齊為明天更安全嘅香港奮鬥」，他相信，警隊在新任處長蕭澤頤帶領下，會再創高峰，令香港繼續成為最安全城市之一，他並感謝舊同事在過去日子的支持及包容，祝願大家身體健康，工作順利。