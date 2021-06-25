政Whats噏：議員提私人議案阻瀕危物種走私　下月立法會首讀

葛珮帆提出議員議案建議修訂《有組織及嚴重罪行條例》，以阻遏不法分子以瀕危物種牟利。

政府雖曾修訂《保護瀕危動植物物種條例》，以阻遏不法分子以瀕危物種牟利，但近年本港嘅非法野生動植物截獲量未有放緩迹象。議員葛珮帆(EQ)得到政府書面回覆，同意佢提交議員議案修訂《有組織及嚴重罪行條例》，以加強保護瀕危物種，議案將會喺下月7日喺立法會上進行首讀喇。

話說EQ早前多次指出，《保護瀕危動植物物種條例》未能有效阻止非法活動，相反過去兩年嘅走私緝獲量持續飆升，認為政府修例嘅罰則、賦予調查同執法人員嘅權力，都未足以對犯罪集團構成阻嚇。有見及此，佢就提出議員議案建議修訂《有組織及嚴重罪行條例》，將其條文適用於《保護瀕危動植物物種條例》。

政府就話EQ嘅議案有助政府打擊有關瀕危物種嘅非法活動，同時感謝佢對相關議題嘅關注喇。EQ向立法會做出預告，要求安排條例草案喺下月嘅立法會會議上首讀。雖然議員有心做，但實際上政府上次修訂該條例都係近3年前嘅事喇，係咪應該每年檢討吓，避免非法活動日益猖獗呢？