警方新界南總區打擊非法收債　拘15人檢大批證物

新界南總區刑事部聯同沙田及葵青警區，本周一(21日)至今日(25日)針對由收債衍生的刑事案件，展開代號「壁烽」的行動，在全港拘捕11男4女(15至58歲)，懷疑與27宗非法收債案件有關，涉嫌「刑事毀壞」、「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」、「無牌經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「違反放債人牌照條例」及「洗黑錢」等，部分人有黑幫背景。警方檢獲大量手機、收債文件及疑犯犯案時使用的工具。案中牽涉21名受害者，涉款60萬港元。

沙田警區反黑組督察連曉媚稱，上月馬鞍山商場一名保安報案，發現2名形迹可疑男子在商場外徘徊，警員到場截查，在2人身上檢獲一塊石頭、紅油、手套及膠水等。警方相信2人至少與4宗發生於東涌、馬鞍山、堅尼地城及北角的非法收債案件有關，涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」被捕。至本周三(23日)，警方在牛頭角以涉嫌「串謀刑事恐嚇」、「串謀刑事毀壞」拘捕2名分別15歲及24歲男子，他們負責招攬早前被捕人士犯案。

警方同時在黃大仙以「無牌放債」、「以過高利率放債」及「洗黑錢」拘捕一名48歲男子，他涉嫌在今年3月以「Cold Call」形式向受害者借貸，受害者每星期借3千港元，惟需還300港元利息，其後全數還清。惟被捕男子以受害者曾向其他公司借貸為由，要求受害者再還1萬港元，亦即年利率逾1200%。

葵青警區反黑組督察陳尚澧表示，警方鎖定一個財務公司及追數集團，並於本周一拘捕5名財務公司骨幹成員，包括董事、職員及行動組，警方同時檢獲大批借貸文件。追數集團亦在社交媒體公開以「搵快錢」為噱頭，並利用「筍工推介」、「無學歷要求」等字眼吸引市民參與上述非法活動。另外，早前一名葵盛東邨保安員，發現可疑車輛並通知警方，警方到場檢獲24張收數字條、小量毒品等，並拘捕車上3名無業男，警方亦拘捕3名與案有關的通緝人士。

新界南總區防止罪案辦公室蕭卓賢高級督察指，將加強防罪教育，並將防罪海報張貼於大廈出入口。新界南總區反黑組總督察庾博瀚指，今年1月至5月發生347宗涉及非法收債案件，比去年同期上升5成。