政府今公布高層新任命　建制派議員表示歡迎

對於政府問責團隊換班，建制派立法會議員表示歡迎。其中議員李慧琼代表該黨回應時表示歡迎，換班顯示中央及特區政府會用好未來一年時間解決深層次矛盾，期望司長作為政府內部協調者，會推動本港盡快清零、通關，以及解決土地房屋供應問題。

議員葛珮帆則指，本港過去多年風雨飄搖，期望新任司長、局長上任後可發揮更大作用，又期望未來一年要做好疫情後的工作。她表示，過去與李家超有許多合作，例如免遣反聲請等，讚揚李好用心、好有能力；又大讚新任保安局局長鄧炳強，形容他工作能力強、勤奮、親力親為、親和，認為他可帶領團結一心守衞香港；又指新一哥蕭澤頤關心香港年輕人發展，對他有很大期望。

對於更多紀律部隊背景人士加入問責團隊，新民黨議員葉劉淑儀指出，本港過去多年挑戰均與國家安全有關，例如廿三條、國民教育、一地兩檢以至反修例風波，認為中央重視保安可以理解。

被問到修例風波中負責官員解說不足，葉劉則指解說並非保安局局長一人責任，批評政府解說機制過去多年一直有問題，例如近年才開始用社交媒體。她又相信今次換人屬用人唯才，形容紀律部隊在整體而言表現穩定，在社會事件中走在最前線，獲得中央信任。又指政務官中亦有許多優秀官員，希望有志者做好表現，爭取更多非紀律部隊加入問責團隊。

工聯會議員黃國健則讚揚李家超，指他在擔任保安局局長敢於承擔負責，希望他上任政務司司長後可以保持。被問到有聲音質疑，新任命會令特區政府成為警察政府。議員麥美娟指今次換人代表政府重視重視保安、安全，強調不望因他們警察出身而產生偏見，形容他們「連櫈都未坐低」，批評有人冠以偏見、分化誤導。她又寄詞，「沒有最好、只有更好」。