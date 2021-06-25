「大三罷」當日管螺絲批　浸大女生囚9周

前年「大三罷」示威活動期間，一名浸會大學女學生被發現在校園附近藏有一支螺絲批，被控一項管有物品意圖損壞財產罪。該女生否認控罪，經審訊後，今（25日）在九龍城法院被裁定罪成。裁判官梁嘉琪指出，案發當時的社會環境氣氛惡劣，法庭判刑需具阻嚇性，提醒市民要用合法方式表達意見，以保障大眾利益。梁官認為被告是有計劃犯案，而非一時衝動，又指被告明知其行為會對社會造成影響，仍選擇犯案，唯一合適刑罰是即時監禁，終判被告入獄9星期。

21歲被告楊明芳，報稱是浸大視覺藝術系學生。她被控於2019年11月13日，在九龍城聯合道與金城道交界管有一支螺絲批，意圖損壞欄杆及行人路磚。辯方今天進一步求情時，呈上多封求情信，引述被告自撰的求情信，指被告已非常後悔，並對家人感到抱歉。辯方又指同案另一名被告獲判社會服務令，希望梁官判刑時可以參考。

被告早前在審訊時自辯指，自己當日「想知道學校附近發生咩事」，便到堵路現場視察環境及取材，當日執起地下的手套、涉案螺絲批及2根螺絲是抱着不要浪費的心態。戴上護目鏡及防毒面罩因想保護自己，而穿黑衣是為了低調一點避免被親友見到。惟裁判官不信納被告的說法，被告作為大學生，應該理解到手套、螺絲批等物品有其價值，但她選擇將物品據為己有，而非確認物主，行為有風險。而護目鏡、防毒面罩都是常用的示威物品，可以隱藏身份，故裁定被告罪成。