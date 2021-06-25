「海洋光譜號」或未能如期7月尾啟航　公海遊旅客急改行程

疫情下各地封關，連「港星旅遊氣泡」也連番爆破，​政府早前公布下月復辦郵輪「公海遊」冀復甦旅遊業，惟似乎又有變數。據了解，其中一間郵輪公司「皇家加勒比國際遊輪」，因人手調動、船員接種疫苗等問題，旗下的「海洋光譜號」或難在7月尾啟航，須延後至9月，有家庭隨即更改預訂到另一間郵輪公司，希望趕及在暑假時上船出發。有旅行社指對消息不感意外，因疫情未完全穩定，加上檢疫條件日日變，待郵輪公司正式公布安排時會協助客人退款。

政府在上月底時公布復辦郵輪「公海遊」，前提是所有船員必須在郵輪行程開始前完成2劑新冠疫苗接種並已過14天，而已完成接種船員須每隔14天於岸上接受病毒檢測，預計最快在7月底成行，本港兩間郵輪公司，星夢郵輪與皇家加勒比國際遊輪亦有參與。據了解，皇家加勒比國際遊輪近日向旅行社發信指，雖然正努力完成船員檢疫與安排接種，但指可能需要推遲出航日期，並會在周末前確定首航日期，並暫停7、8月船票銷售，會根據條款賠償。

另一間郵輪公司星夢郵輪旗下的「雲頂夢號」已在本月初抵港，並會如期在7月30日啟航，據了解，7月30日出發的首航以及8月1日出發的第2班航次經已預訂爆滿，而8月的預訂亦非常緊張，因「海洋光譜號」暑假航次取消，有家庭團體隨即更改預訂，希望趕及在暑假時上船出發。

國際航空協會審訂旅行社商會主席譚光舜表示，政府在5月尾時公布安排，郵輪公司要隨即在海外進行招募、並安排他們進行檢疫等，直言政府公布時已有業界反映「幾趕」，估計「海洋光譜號」或是因為以上原因而需延遲，他指了解郵輪公司期望延後，亦希望只是延遲至8月。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，早有預視有延誤情況，因為港府有不同的防疫條件，但認為對客人的影響不大，因他指市場反應未有特別踴躍，自己的旅行社在7、8月，暫只是預訂「海洋光譜號」數十間房，會待郵輪公司正式公布安排後再通知客人改期、退款等。東網記者正就事件向皇家加勒比國際遊輪查詢。