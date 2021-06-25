社署將改評估機制　社福界批羅致光僅為縮減輪候院舍人數

長者輪候政府的資助院舍及社區照顧服務，要先經社會福利署的安老服務統一評估機制評估，有關機制即將更新，長者未來或不能同時輪候政府的資助院舍及社區照顧服務。有機構就此進行調查，結果發現，近8成受訪者未曾聽過相關機制，分別有逾7成及9成人認為現時輪候政府資助社區照顧服務及資助院舍的時間太長。有社福界人士批評，相關機制即將更新，但港府至今仍未公布詳情，透明度嚴重不足。

香港民意研究所於今年6月18至23日，進行有關安老服務統一評估機制的調查，共訪問6,117人。結果發現，只有16%人表示有聽過相關機制，即每6個人當中只有1人曾聽過，另有79%人表示沒有聽過此機制。至於政府資助社區照顧服務，現時一般輪候時間平均為7至11個月，71%人認為時間太長、17%人認為時間適中；而輪候資助院舍一般需時42個月，有94%人認為時間太長、只有2%人認為時間適中。

安老服務倡導聯盟成員馮妙霞提到，不少長者即使有需要，亦不知道如何尋找社區支援服務，認為要提高社會對此的認識。另有社福界人士引述數據，指舊機制下有84%長者可通過評估輪候資助院舍，而新機制下，家居環境、照顧者應付能力等評估準則被忽略，估算只有34%長者能經評估後輪候資助院舍，料50%長者將被推向社區照顧服務，質疑勞工及福利局局長羅致光漠視需求，只是在「玩數字、意圖整靚盤數」。該名人士續指，擔心現時社區服務短缺，無法承接這班有需要的長者，恐衍生更多家庭悲劇。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，坊間雖有私營社區支援服務，但數量較少、而且大多針對有支付能力的長者，一般長者難以使用，香港目前亦沒有設立長期護理保險，無法刺激私營服務市場發展，以致遠遠不足以應付需求、無法填補政府資助社區照顧服務的缺失。他續指，認同安老服務統一評估機制評估作為工具有其重要性，但認為政府應檢視相關工具是否公平，並需按其衍生出的結果作調整。