科大港大3個合辦EMBA課程排名俱跌　中大課程瀕跌出頭廿位

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新的2021年EMBA（行政人員工商管理碩士）課程的世界大學排名。在合辦課程方面，香港科技大學及美國凱洛格商學院合辧的EMBA課程再跌一位至第3位，被倫敦商學院及哥倫比亞大學商學院合辦課程趕上。另外，中文大學商學院獨立舉辦的EMBA課程則在全球排名20位，較去年跌3位。

QS公布本年度全球EMBA課程排名，以僱主評價、思維領導能力、學員的行政經驗、多元化及就業表現共5項指標評分。今年排名包含來自45個地區的202個課程，為QS目前規模最大的榜單。在合辦課程方面，紐約大學斯特恩商學院、倫敦政治經濟學院及巴黎高等商業研究學院的聯合課程TRIUM，蟬聯榜首；科大與美國凱洛格商學院合辧的EMBA課程，則跌至第3位。

本港有2所大學的合辦課程上榜，除了上述的科大課程外，香港大學有2個合辦課程排行首廿位內，惟排名雙雙較去年下跌。當中港大與倫敦商學院及美國哥倫比亞商學院合辦的「EMBA Global Asia」課程去年排行第5位，今年則排名第6；而港大及復旦大學合辦的IMBA課程，由去年第12位，跌至第17位。