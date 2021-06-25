3月工資指數按年下跌0.6%　運輸業跌幅最大

隨疫情緩和，惟經濟未有復蘇，政府統計處今(25日)公布，今年3月所有行業的平均每月薪金為1.68萬港元，工資指數按年比較上升0.9%，但升幅為11年以來最低，在扣除通脤影響後，工資指數實是按年下跌0.6%，其中運輸業跌幅最大，按年跌3.5%，而個人服務與住宿及膳食服務亦有下跌，分別跌1.6%與0.6%。政府解釋，實質整體工資按年下跌，是由於受政府一年前在財政預算案中宣布，發放一次性共1,200億港元的紓緩措施，當年通脤有所影響，在低基數效應影響下令工資相差擴大，又指勞工市場的壓力最近已逐步紓緩，但部分行業的收入情況或需較長時間才能改善。

政府統計處今公布今年3月工資及薪金總額統計數字，平均工資率，即包括基本工資及其他經常性及保證發放的津貼及花紅，較上年同期上升0.9%，升幅是自2009年以來最低，2009年9月是有按年下跌1.8%。在扣除以消費物價變動的因素後，今年3月工資率較上年同期下跌0.6%。另外，約50%公司的平均工資率較上年同期上升，47%公司較上年同期下跌，其餘與上年同期相若。而連同超時工作津貼等組成的薪金總額，在扣除通脹影響後，按年下跌0.5%。在各行業方面，進出口貿易、批發及零售業、運輸業、住宿及膳食服務活動業和個人服務業在今年3月，其實質工資指數錄得介乎0.6%至3.5%不等的按年跌幅。

政府發言人表示，整體工資上升速度輕微減慢，至超過11年以來最低。扣除通脹後，實質整體工資轉為按年下跌，由於消費物價指數在當月的按年升幅，受政府一年前的一次性紓困措施的低基數效應影響而擴大。

值得留意的是，在薪金總額方面，運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，以及住宿及膳食服務活動自去年第1季起持續下跌，在扣除通脤後，按年分別下跌9.3%與6.4%。而包括教育、醫療在內的社會及個人服務業，亦自去年第1季，首次下跌，在扣除通脤後跌2.9%。政府發言人解釋，社會及個人服務業的就業人士平均薪金轉升為跌，是由於集中在這個行業的資助機構，有些在去年同期實施薪酬調整及發放補薪，導致比較基數較高所致。

發言人補充，勞工市場的壓力最近已逐步紓緩，然而，由於不同行業的復蘇步伐不一，部分行業的收入情況或需較長時間才能改善，會繼續密切留意有關發展。