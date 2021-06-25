設計師住所藏彈叉彈珠囚10個月　官指未用作傷人屬僥倖

警方於前年9月根據線報，懷疑一名設計師參與非法集結，上門到他家中進行搜查，搜出彈叉及彈珠等武器及一部無線電通訊機。該名設計師承認無牌管有無線電通訊器罪，經審訊後另被裁定管有攻擊性武器罪罪成，他今日（25日）在東區法院被判監禁10個月，及罰款5000港元。裁判官劉綺雲表示，涉案武器具殺傷力，可造成嚴重的人命傷亡，對公眾安全及秩序構成風險，即使武器最終沒被用作傷人，也只是僥倖而已。

28歲被告邱俊軒被控於2019年9月30日，在其位於北角丹拿花園的住所管有攻擊性武器，即彈叉、彈射器、相關組件及多顆彈珠。他另被控於同日同地無牌管有一部無線電通訊機。法庭早前基於環境證供，包括被告家中被搜出面罩、過濾替換芯等裝備，與示威者的裝束相符；被告曾加入多個反對修訂《逃犯條例》活動的手機通訊群組，其家中貼有「光復香港 時代革命」標語字句，因而推斷被告管有涉案武器，必然與示威活動及傷人有關，裁定被告管有攻擊性武器罪成。

辯方今日求情指，被告雖曾參與示威，但沒有使用過案中武器，也沒想過將武器供應給示威者使用。辯方向法庭呈上多封求情信，被告在信中表示明白到自由可貴，他不應以破壞社會安寧的途徑表達意見，對於母親為自己奔波擔憂，他感到悔疚；中學校長及僱主對被告有正面評價，被告的舅父更是香港某個獅子會的會長，舅父稱讚被告熱心公益，曾參與派飯盒給長者、抗疫等義務工作。

裁判官表示，案中武器不是在公眾地方被搜出，因此控方引用《簡易程序治罪條例》，而非刑罰較重的《公安條例》提出檢控；但本案搜出的武器數量龐大，性質嚴重，判監是合適的，而且判刑須具阻嚇性。就管有攻擊性武器罪，遂以監禁11個月為量刑起點，考慮到被告有一定程度的反省悔意，以及家人師長對他的正面評價，遂減刑1個月，因此判監10個月。就無牌管有無線電通訊器罪，遂判被告罰款5000元。