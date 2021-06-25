官媒批西方藉《蘋果日報》干涉內政　言論自由不可當免罪牌

香港《蘋果日報》周四（24日）出版最後一份報章後正式收檔，內地官媒翌日（25日）首度發布評論文章，指《蘋果日報》停刊為人心及市場使然，又批評少數西方國家政客以「新聞自由」為幌子，公然干涉香港事務及中國內政，強調媒體的言論自由不可成為危害國家安全的免罪牌。

《人民日報》周五發表以「世上不能有對抗道義和法律的自由」為題的文章，提到《蘋果日報》自創報以來就以出位報道開拓銷路，其超越道德界限，誹謗、編造假新聞，惡意的人身攻擊等報道手法頻起爭議。文章又指出，該報多年以「新聞自由」為幌子虛構新聞，慫恿年輕人犯法，甚至勾結外國勢力，必然走向末路。

文章續指，有西方政客不甘心看到自己扶植的反中亂港勢力失敗，以偷換概念的手法將對抗道義和法律的行為冠上「基本自由」之名，此舉是公然的干涉中國內政。文章強調，「違法必究，執法必嚴，這是天經地義的事」，西方的新聞和言論自由說辭不能成為衝擊社會秩序，以及危害國家安全行為的免罪牌。

文章最後強調，「世上不能有對抗道義和法律的自由」，西方國家一些政客企圖通過打「香港牌」、操弄雙重標準來遏制中國，只不過是徒勞的逆動，終不能得逞。