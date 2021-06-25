獸醫護士遇查時推警胸　襲警罪成下月判刑

警方於2019年11月封鎖理大，隨後多區發生示威衝突。一名獸醫男護士涉嫌在尖沙咀公主道被警截查時，用手推警員胸口。他因此被控襲警。他否認控罪受審，今（25日）在九龍城法院被裁定罪成。裁判官鄭念慈直斥被告辯解全屬謊話，指出控罪嚴重，法庭須保護正當執法的警察，下令被告還押至7月10日判刑，期間索取社會服務令報告。鄭官表明即使報告建議判處社會服務令，亦不一定會採納。

32歲被告李君珩，報稱任職獸醫護士。他被控於2019年11月18日，在尖沙咀公主道襲擊正在執行職務的警員。遇襲警長黃詠麟在審訊時供稱，被告當時拒絕出示身分證，並用手推他胸口，他後退兩步及感到痛楚，兩人糾纏後墮地。被告出庭自辯稱，當時他因朋友的貓隻不適，遂到愛民邨協助照料，離開時截不到的士，他打算行到旺角，惟途中遇上強光，有人叫他舉高雙手，他其後被人撲倒及遭噴胡椒噴霧，其後遭人襲擊頭部後昏迷。

裁判官裁決時指，若被告果真遭撲倒，一般應會後退或跌倒，但被告卻一直稱自己趴在地上，傷勢報告中，亦沒有顯示足以令人昏迷的傷勢，反而脗合兩人地上糾纏的說法。鄭官認為被告的說法不可能屬實。對於辯方質疑，事主的書面供詞指自己遇襲後，胸口有紅印，惟事主在庭上沒有提到。而且被告比事主矮，應該無法推倒他。鄭官認為事主傷勢輕微，沒有在庭上提到不足為奇，又稱事出突然，事主無防備下被推，其說法亦合理。鄭官強調被告激烈抵抗，事主使用胡椒噴霧屬合理的做法。