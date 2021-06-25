屯馬綫周日全線通車　料紅Van生意跌5成　政黨反對撤巴士線

沙中綫屯馬綫下周日(27日)全線通車，九龍城區交通將大洗牌，勢影響巴士及小巴路線。有小巴業界預料，屯馬綫全線通車將影響多區紅Van生意，料在九龍城及土瓜灣區營運，接載該區乘客至荃灣、美孚及旺角區的生意額會跌4成至5成；行走啟德及慈雲山的紅Van生意額亦會跌2成。另有政黨今到九巴總部請願，指通車後九巴減班及取消班次安排對黃大仙居民十分不便，冀能保留原有路線。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，預料屯馬綫全線通車後，將嚴重影響紅Van司機收入，冀政府能開放更多道路予紅Van營運，並考慮放寬屋邨禁區，讓紅Van能在不影響交通下，在午夜12時後仍可駛入屋邨接送夜歸乘客，又希望政府加快審批專線小巴（即綠Van）的申請，讓更多紅Van能納入正軌，保障現時紅Van司機生計。

另外，屯馬綫全線通車後半年，九巴將取消11、286M 號線，並減少5C線班次，工聯會九龍東總幹事鄧家彪認為，當局並無足夠理據證明鐵路通車後會令黃大仙區居民減少坐巴士，認為安排罔顧該區居民意願，故反對有關安排。政黨指出，11號線是黃大仙居民往佐敦的主要路線，取消勢令居民不便，而巴士車費較便宜，有關安排亦只會加重居民經濟壓力。