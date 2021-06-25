屯門警區搗高利貸及收債集團　拘25男女洗黑錢900萬

屯門警區為打擊放債及收數相關的非法活動，展開代號「所羅門」行動，於本周三(23日)拘捕20男5女(17至59歲)，相信他們涉及4宗同類案件。屯門警區刑事部總督察(調查)黃秀玲指，警方發現有人以太空卡作為放債行動及聯絡債仔。

屯門警區刑事調查隊督察梁冠灝指，案中一名女受害者透過手機通訊程式，留意到有關低息貸款的廣告，故聯絡放債人，借取合共19萬港元，惟實得15萬港元，2個月後利息達16萬港元，即年利率逾1900%，受害者無力還債報警。警方追查發現16個收債銀行戶口由11人持有，懷疑清洗900萬港元犯罪得益，且收債戶口亦包括賽馬會戶口。警方其後拘捕10名人士，包括一名35歲女骨幹成員。

屯門警區反黑組督察莫湛豐表示，另一名女受害者因親友欠債，收數集團轉而向她滋擾。警方其後拘捕14人，涉嫌「刑事恐嚇」及「洗黑錢」，部分人因借出戶口圖利被捕，當中亦有人為債仔。警方同時以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕2名分別29歲及35歲男子，他們涉及2宗同類型案件。