政Whats噏：禁電子煙委員會處於膠着狀態　仍需加會處理

因上年立法會會期結束而「胎死腹中」嘅《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》法案委員會，隨立法會延任而「復活」，但卻至今仍未完成審議。法案委員會今日(25日)再召開會議，批發及零售界議員邵家輝喺會議最後提出修正案，但因時間關係，都要等下次先可以討論喇。

會議上，旅遊界議員姚思榮要求政府交代點解加熱煙氣霧比傳統香煙有更多化學物質。衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生就解釋話，由於種植方法、添加劑、加熱溫度、生產工藝不一，釋出嘅物質都會有所不同。話口未完，邵家輝就質疑政府再次講啲唔講啲，當中部分化學物質亦同樣出現喺食品或飲品內，政府唔應該混淆視聽，反而應該用數值去衡量嚴重程度囉。

本以為又會上演一場辯論啦，點知就直接進入逐條審議嘅階段，直到會議即將結束，邵先有時間提出修正案，希望禁電子煙、規管加熱煙。之不過佢提出都冇用呀，畢竟都就嚟夠鐘完會喇！政府就話始終對修正案有保留，但都會返去研究吓喎。委員會主席黃定光就話，都要加會審議喇。其實法案委員會前後已經召開15次會議，唔知幾時先可以審議完畢呢？