大坑西新邨啟動重建　今日起展開住戶調查

大坑西新邨重建計劃拖拉多年，今日(25日)終於啟動。就該邨負責管理、清場及賠償的的香港平民屋宇有限公司，由今日起至下月8日，對該邨展開住戶調查。該公司派員向住戶核實及記錄資料，以評估住戶日後的住屋需要及擬訂重建細節。待完成住戶調查後，公司會向住戶講解重建項目的時間表及細節。

負責就重建項目制定總綱發展藍圖的市區重建局日前指出，大坑西新邨擬分為兩個地盤重建，分別擬建6座樓宇提供2,000個首置住宅單位，最快2026年預售；以及另建兩座樓宇提供1,300個重置單位，安置該邨現有租戶。

香港平民屋宇有限公司現正研究不同的支援方案，回應住戶需要，包括提供津貼、協助住戶物色單位在重建期間暫時居住等。待重建完成後亦會提供回遷方案，讓住戶日後租住重建後的單位。此外亦會探討容許住戶可選擇購買重建後單位的安排。

立法會議員鄭泳舜對此表示，大坑西邨樓齡已達56年，部分單位已頗為破舊，天花鋼筋外露，屋邨亦有許多長者住戶，樓宇沒有升降機，亦對長者出入造成不便。故歡迎平民屋宇公司與市建局合作，啟動大坑西邨的重建計劃。