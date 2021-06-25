港航男地勤染變異新冠　蕭傑恒倡大埔東涌大規模檢測

染變種病毒的27歲港航男地勤，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，經病毒排序後確定屬「B.1.67.2」的變種病毒Delta，有L452R及T478K的基因突變，是首次在本港源頭不明個案中發現，團隊比對過早前帶L452R變異毒株的輸入個案，發現其基因與最近印尼輸入個案較接近。

蕭指，實驗室共取得14個樣本，在6月確診L452R的變種病毒個案，包括有8個印尼、3個英國、1個俄羅斯及1個阿聯酋的輸入個案進行比對，發現他與印尼輸入的個案較為相近，有3至4個基因突變，包括：個案11861、11891、11892、11893、11894及11896。至於比對英國及俄羅斯的基因，則有7至11個基因突變。

蕭傑恒指，本港第四波疫情亦曾於發現南非及英國的變種病毒株，幸運地沒有引起大爆發，但今次Delta變種病毒傳染力較強，更有取代其他病毒的趨勢，加上環境保護署及港大的污水研究發現大埔區有樣本驗出新冠病毒，而患者的行蹤集中在大埔區，他認為在該區及東涌作大規模檢測，可有助找出隱藏個案。

他補充，現時港府購入兩款疫苗，只有由內地及德國研發的復必泰疫苗有提供相關數據，對Delta變種病毒保護率有85%，亦可以減輕疾病嚴重性，減低傳播力。