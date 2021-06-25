財會通過警務處推行電子交通執法　冀減少人為錯失

香港警務處冀進一步提升執法的準確性及效率，開發電子交通執法系統，以取代現時以人手為主的交通執法模式。立法會財務委員會今日(25日)通過有關涉及3.51億港元的項目，在席議員均支持開發新系統，不過有議員關注在先導計劃展開後，仍有800張發出的電子告票因人為錯誤而須撤回，警方回應指明白「一張都嫌多」，相信執法人員熟悉新系統後會減少人為錯失。

議員張華峰認為警方開發新系統，可以提高執法的準確度及效率無疑是好事，所以自己一定要支持。但他提到在有關的先導計劃展開後的9個月，即去年4月至12月期間，警務處共發出，包括100萬張電子告票在內的220萬張違例泊車告票，但因人為錯誤而須撤回的電子告票有約800張。張華峰關注牽涉的原因，希望部門可以採取方法避免有關情況再發生，令系統可以物盡其用。張亦問及如何落實確保資料安全的措施，避免出現資料外洩的情況。

香港警務處總警司(交通)區永樑回應指，始終有部分工序需以人手執行，譬如，儘管以全球定位方式偵測身處發出告票的地點，但需以人手確認位置是否準確。另外因有部分車輛牌照未有二維碼，無法以器材掃描當中資料，仍要以人手輸入資料。區表示知道一張失誤發出的電子告票「都嫌多」，相信執法人員熟習系統後會減低犯錯機會。對於保障個人資料方面，區強調開發系統時已經過政府的保安評估及要求，在技術上已加強流動裝置管理，當違失流動裝置或發現涉及風險時，可發指令清洗內部資料。

議員易志明亦支持有關建議，相信有助建立智慧城市。他亦提及香港未來將發展多個新市鎮，警方可將實行電子交通執法後節省的人手，調配到將來的新發展區。此外，易提及運輸署已設置大量路面監控系統，建議可與警方分享信號，以便警方的道路管理執法行動。