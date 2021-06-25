機場三跑工程灰塵令雷達系統老化　需斥資6千萬更換

位於香港國際機場現有南、北跑道的天文台長程激光雷達系統日漸老化，立法會財務委員會今日(25日)通過涉及6,420萬港元的承擔額以更換系統，並以3,780萬港元為機場跑道購置航機尾流湍流監測設備提升航空安全。議員關注早前的機場三跑道填海工程加速系統老化，促政府確保在未來機場工程採取措施，將有關影響減到最低。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓提及，受外圍因素影響，似乎未能預視機場工程中的沙塵情況如此惡劣，令有關系統的壽命比預計短，而需預早更換系統。他提及將來機場仍會進行工程，政府需確保採取措施減低沙塵造成的影響，希望預計壽命可與真正壽命吻合，否則「批咗錢就失咗預算」。

商務及經濟發展局副秘書長陳瑞緯回應指，因以往沒有如建設三跑般既大型又長時間的工程，才導致系統老化。未來會密切監察系統的效能及加設防塵裝置，以盡量延長系統的壽命。

此外，會議上亦通過涉及9,260萬港元的「活化已修復堆填區資助計劃」於將軍澳第一期堆填區地段B興建營地及環保教育基地；以6.16億港元在小西灣興建1座健康中心及社會福利設施大樓；以約14.5億港元提升污水收集設施及污水處理系統的工程。