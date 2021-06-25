雷霆21：搗葵涌工廈大麻種植場　拘越南假難民檢400萬貨

警方今日(25日)在葵涌一工廈單位搗破一個大麻種植場，拘捕一名持「行街紙」留港的48歲越南假難民，檢獲逾400萬港元的大麻。油尖警區反三合會行動組印度裔督察Singh Giman Deep表示，最近5個月本港檢獲的毒品有上升趨勢，當中主要是大麻，警方針對油尖警區有關大麻的非法活動收集情報，經深入分析後，成功鎖定一個位於葵涌華星街8號華達工業中心的大麻種植場。

今日早上，警方突擊搜查有關大麻種植場，以涉嫌種植大麻及販運危險藥物拘捕一名越南籍假難民男子，檢獲61株、約重18公斤大麻植物，75株大麻苗及1.5公斤大麻葉，市值超過400萬港元。警方同時檢獲大量種植大麻工具，包括太陽燈，灑水及通風設備，相信今次行動成功堵截一批供應西九龍區娛樂場所的大麻。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

據悉，被捕疑犯負責睇場，替栽種的大麻植物淋水，種植場的通風及燈光系統，因調校了時間掣，可以自動開關。種植場面積約1800呎，今年4月開始運作。警方指，據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如栽植任何大麻屬植物或鴉片罌粟，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁15年。另外，警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，呼籲市民、尤其是青少年切勿以身試法。