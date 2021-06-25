政Whats噏：修訂議事規則惹議員內訌　田北辰反對限制委員人數遭圍攻

立法會議事規則委員會正籌備第二批修改《議事規則》以及《內務守則》嘅工作，當中包括限制委員會人數，而每位議員最多只可以同時出任6個事務委員會委員。議員田北辰對建議相當不滿，唔同意若然容許議員參與多個委員會，就會造成開會打完卡走人嘅現象。佢又話就算委員人數眾多，知道市民睇住直播，都唔會冇嘢講搵嘢講拖延會議囉。田北辰嘅言論引起多達7名議員反駁，可謂被圍攻啊！

議規會主席謝偉俊今日(25日)向內務委員會報告有關事宜，田北辰表達反對意見，佢認為過去七國咁亂嘅議會秩序已經被其他規則糾正，唔認為限制委員人數以及限制議員參與事務委員會有幫助，佢話大家深知要同市民交代出席率同發言質素，議員係有足夠智慧去衡量，應該加入幾多個委員會。

田話音剛落，旋即惹來多名議員圍攻，議員何君堯話人多唔一定好辦事，反而會手腳亂。佢提出前議員郭榮鏗拉布，導致半年都未能選出內會主席為例，話最弊係有人唔同心，要將香港攬炒，認為有必要修改《議事規則》。至於議員廖長江就話，現時有委員開會時講完嘢就走人，佢認為若果開放畀議員參與所有委員會，只會造成打完卡走咗去嘅現象。幫拖嘅仲有議員麥美娟，佢就話做咗議員咁多年都知，要爭取政府聽你講嘢唔係靠開會嗰幾十分鐘。有關修訂唔會限制非委員發言，但會令委員會行政操作更有效。

見到幾近一面倒嘅局面，田北辰再次發言，先戴定頭盔話無意同大家辯論，只係講清楚立場，之後唔會再發言。佢回應話議員獲得選票數量，唔係在乎佢參與幾多個委員會，認為冇着數亦唔係用嚟話畀人知「好巴閉」。佢又關注非委員雖可發言，但欠缺投票權決定係咪繼續推進事項。

爭議未因田嘅「認輸」而平息喎，謝偉俊利申唔係講緊田北辰，不過歸根究柢都係牽涉權力問題，認為部分人會覺得有一票在手始終有着數。所以希望議員可以大局為重，唔好以一己權欲，影響議會運作喎。最後，儘管田北辰投下唯一嘅棄權票，亦無阻有關修改《議事規則》以及《內務守則》嘅建議喺議員大多數贊成下獲通過，謝偉俊最快可以喺下月14日嘅立法會大會上動議擬議決議案。