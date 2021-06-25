粤港澳雷霆2021行動　廣東警破824案查處1422人

廣東省公安廳周五（25日）通報，廣東、香港、澳門三地警方近日部署開展「雷霆2021」聯合打擊行動，嚴厲打擊涉槍、涉毒、涉走私等跨境有組織犯罪。行動期間，廣東警方共破824宗案件，並查處1,422名疑犯。

粵港澳三地警方提前謀劃、密切協作，精心研究制定行動目標策略，攜手嚴打跨境有組織犯罪活動，並於上周五至上周六（18日至19日）同步展開行動。其中，廣東警方清查5,799處娛樂場所，破獲320宗刑事案件，拘捕疑犯619人；查處治安案件504宗，處罰803名違法人員；查獲69名涉毒人員，繳獲各類毒品107.6克以及各類槍枝7支，子彈164發。

三地警方亦聯手偵破一批有重大影響的跨境案件，其中珠海、中山等地警方聯合澳門警方成功偵破一宗「換錢黨」犯罪引發的故意殺人案。本月12日，澳門警方發現疑犯王X單殺害被害人王X英後，潛逃入境內地，隨即請求廣東警方協查。廣東警方迅速啟動跨境案件協查偵辦工作機制，於6月13日凌晨拘捕王X單。經審訊，王X單對因借錢發生爭執，殺害王X英並拿走現金約60萬港元的犯罪行為供認不諱。

此外，深圳市警方聯合海警、海事、海洋綜合執法等部門持續展開打擊快艇走私行動，加強巡查重點水域的船隻，嚴防走私凍品回流，行動間共查獲5艘違法船隻以及8噸涉案走私物品。

廣東警方在打擊跨境犯罪同時，亦為港澳居民排憂解難，通過完善基礎訊息、組織認親，幫助澳門居民吳某、香港居民吳某和胡某夫婦找到失散多年的親人。省公安廳有關負責人表示，廣東警方將結合「八大專項行動」，繼續與港澳警方合作，組織開展好「雷霆2021」第二階段行動，不斷擴大打擊戰果。