中大學生會延遲獨立註冊限期　擬於新學期前就修章投票

香港中文大學與中大學生會幹事會「割席」，要求該會註冊為獨立社團或公司，自行負擔法律責任。中大學生會代表會今日（25日）召開第2次常務會議，以21票贊成、1票反對、3票棄權，通過中大學生會於10月31日前進行獨立註冊議案。

中文大學2月底發嚴正聲明與學生會「割席」，要求該會註冊為公司或社團，限期為6月底。中大學生會原訂通過於6月30日前交申請。其後有學生不服，向司法委員會提出司法覆核，原訟庭指註冊屬根本地改變中大學生會的法律地位，亦屬修改《會章》，裁定代表會過半數決議行為越權，屬違憲及無效。

學生會代表會主席黃博翰今日在常務會議上表示，6月22日收到校方來信，指容許學生會的獨立註冊限期，延遲至10月31日或之前。有出席者質疑獨立註冊會否涉及修改《香港中文大學條例》，黃回應指法律條文上涉及教務會的用字為「shall」，惟學生會是「May」，形容校方毋須修改條例亦可「迫害」學生會。

會議上又通過成立「全民投票委員會」及「研究修改會章委員會」，黃表示初步擬於「呢一兩個月」完成投票，通過後或以附件形式修訂《會章》，他又指一般社團註冊需時12天，但坦言「唔可以保證到啲咩」。

中大學生會據《香港中文大學條例》成立，中大2月底針對學生會提出5行動，包括要求該會註冊為獨立社團或公司，「自行承擔法律責任」。中大學生會代表會上月曾討論社團或公司註冊問題，以23票贊成、0票反對、1票棄權，原擬於6月30日前進行獨立註冊之議案。