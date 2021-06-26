Dr.東：免墮致肥陷阱　營養師提醒勿飲粉麵湯底

湯麵一直受港人愛戴，各式粉麵、湯底都有捧場客。有註冊營養師提醒市民，湯麵味道雖好，但其熱量及鈉質可以很高，即使喜歡亦不能日日食，又提醒市民要「識食」，慎選相對低熱量的湯底、麵底及配料，才能食得健康。

註冊營養師李棋華指，在眾多湯底當中，以麻辣湯熱量最高，理由很簡單：「辣油多，熱量自然高」她舉例指，體重為60公斤的女士若在食麵時飲下湯底，一碗的麻辣湯，卡路里可高達530至550，需跑步約1小時才能消耗。李建議，食湯麵不要飲湯底，喜愛麻辣湯底的人士，可考慮轉選清湯，再以辣椒籽增加辣度。李又指，酸辣湯底的油分較少，熱量相對較低，亦是可以選擇。

至於鈉質，不同湯底中蘊含的鈉質相約，均逾2,800毫克，簡單而言，食一碗湯麵，吸取的鈉質已多於人體每日所需。李坦言，吸取大量鈉質，身體容易出現水腫，建議食完湯麵後，其他餐次要進食較清淡的食物如蔬菜、或多飲水，幫助身體排走鈉質。

至於配料，李提到3款高熱量配料，包括炸醬、腩肉及腐竹，4湯匙的炸醬，一両約5至7片的腩肉，約有160卡路里；而腐竹是大豆油，一塊約有30卡路里，進食5塊，已有約150卡路里。她認為選取配料時，不應只着眼於熱量，亦要考慮營養價值，而雞肉、牛肉、豬肉等未經加工的肉類，營養價值較高；其次是魚蛋、牛丸等肉類製品；最不建議食用經油炸的後製加工食品，如豆卜及魚腐；另外，動物內臟如豬大腸，亦應盡量少食。

另外，麵底當中，以公仔麵熱量最高，有逾400卡路里；油麵、伊麵及河粉的熱量亦有約300卡路里，較其他麵底熱量高。她續提到，坊間一碗湯麵，麵底的分量可能是1.5至2個，進食時，可以先吃配料，後食麵，不要強迫自己食完所有麵。若然不想食太多、又不想浪費，下單時就要記得要求減少分量。

總括而言，想食湯麵食得健康，李建議選擇清湯、酸辣湯或帶小辣的番茄湯；而在配料上，應選2款蔬菜、及1款營養價值較高的肉類。李續提到，坊間不少人以節食為減肥手法，但她表明此為減肥謬誤，並解釋若身體長期吸取低卡路里，會影響新陳代謝，繼而拖慢減肥進度；而7成的身體疾病均與飲食有關，希望大家「識食」，了解甚麼食物對身體有好處，以有營養的方式減肥。

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