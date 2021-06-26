東方日報A1：高官執位　展現強勢

相隔14個月，現屆政府再有高層人事變動，３位新官強勢登場！中央政府本月23日任命保安局局長李家超接替張建宗出任政務司司長，警務處處長鄧炳強接任保安局局長，而副處長（行動）蕭澤頤則升任「新一哥」，同時免去張建宗的政務司司長職務。而新任命的3人，均是警隊出身，其中李家超接替在政府服務近50年的張建宗，成為歷來首位由紀律部隊出身、有保安局背景的政務司司長。此次中央委任警隊出身高層擔任要職，相信是要開拓紀律部隊治港的新局面。

政府昨公布主要官員任免，李家超接替張建宗成為政務司司長。李昨在記者會上形容，對獲委任為政務司司長感到光榮，會全力支持行政長官施政，按照《基本法》全面準確落實「一國兩制」。他表示會努力做好有效施政，以堅定意志落實和執行有利經濟民生的措施，確保政府效率維持最高水平，積極統籌和協調跨局、跨部門工作，打好抗疫戰及推動經濟發展，日後亦會致力推展行政與立法關係，維持良好溝通。

榮升保安局局長的鄧炳強表示，很榮幸得到行政長官及中央政府信任，重申守護香港、為市民服務是其畢生志願，任內會聯同轄下紀律部隊繼續攜手同心打擊罪案，確保非法物品不能夠流入香港，同時做好反恐和維護國家安全工作。他續指，會竭盡所能確保未來3場選舉在安全和穩定的情況下進行，防止或打擊一些本土恐怖主義，以及一些外部勢力利用香港代理人作出一些危害香港或國家的行為，以確保香港市民能夠安居樂業。

「新一哥」蕭澤頤則指，警隊在過去兩年面對前所未有的挑戰，感謝一眾同事令香港社會得以回復穩定，以及香港市民給予警隊的鼓勵。他強調會繼續本着「忠誠勇毅，心繫社會」的精神，以維護國家安全、維持香港社會繁榮穩定、保障市民生命安全為首要工作目標。

對於政務司首次由警察背景人士出任，行政長官林鄭月娥表示，政務司過往亦曾由商人背景人士出任，政治任命官員「冇話明要係咩職系出嚟」，又稱李家超服務政府近40年，過去4年更統領為數約7萬人的紀律部隊，相信有能力統籌及協調政府內不同的政策局。

她續稱，3人是這刻最佳人選，對他們的能力毫無置疑，強調自己用人唯才，讚揚3人在香港面對前所未有困難時刻勇於擔當，有信心他們會繼續以迎難而上的精神，在各自的崗位發揮所長，又相信餘下任期內班子再有人事變動的機會不大。

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