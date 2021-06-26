打擊港島西區犯禁場所　冚賭拘8男女票控違規食肆66人

西區警區於昨日（25日）展開代號「硝煙」的行動，打擊違反禁聚令等相關違例行為。行動中，警方搗破一個非法麻雀賭檔，共拘捕8人。另外，警方亦聯同食環署巡查68間持牌酒吧及食肆，共發出62張違反禁聚令定額罰款通知書，以及向4名牌照負責人作出票控。

其中，西區警區特別職務隊，根據線報及經深入調查，突擊搜查一個位於香港仔香港仔舊大街的住宅單位，搗破一個懷疑地下麻雀賭檔；在單位內拘捕一名41歲姓嚴本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，兩名本地男子及5名本地女子(39至69歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，部分被捕人士疑有三合會背景。所有涉案人士亦同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方已向他們發出定額罰款通知書。

同時，西區警區聯同食環署人員巡查區內持牌食肆，期間發現分別位於西營盤高街、第二街、香港仔香港仔大道以及香港仔舊大街的4間食肆涉嫌違規營業，4名男牌照負責人(25至47歲)，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被食環署票控。而餐廳內共28名男顧客及34名女顧客(22歲至72歲)，亦因違反《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》（599G章）而被發出定額罰款通知書。

警方留意到在新冠肺炎疫情下，有不法分子非法聚眾，無視禁聚令的規定。西區警區人員將會繼續打擊區內的非法賭博情況以及在區內巡查，以防有人違反禁聚令。警方呼籲市民在疫情嚴峻時期，應遵從政府推出的抗疫措施，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸及聚會，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。