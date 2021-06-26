外防甩漏變種病毒入區　陳肇始無招僅籲接種自保

27歲任職機場地勤的本港男子感染在印度發現的Delta變種病毒，經基因排序發現與早前3宗由印尼抵港的輸入個案基因脗合，外界批評港府外防輸入措施一再出現漏洞，導致社區再面臨爆疫風險。食物及衞生局局長陳肇始今早(26日)在電台節目表示，衞生防護中心仍在調查患者的感染途徑，暫時未再發現有密切接觸者染疫，而患者所住大廈的污水樣本病毒檢測呈陰性。對於如果有效防止變種病毒入區，她只是呼籲市民接種新冠疫苗，讓社會建立保護屏障，對抗變種病毒流行。

陳表示，本港整體疫情漸入佳境，但其他國家地區就未必，例如歐美地區疫情都有反彈，加上變種病毒肆虐，相信本港仍有機會出現零星個案，指當局會評估風險，需要時立即提升評級或採取熔斷機制等。她又承認，本港有機會爆發第5波疫情，未來會以疫苗氣泡作基礎調整措施。

另外，當局早前指已接種疫苗的來港人士，若抵港時病毒檢測呈陰性，抗體血清測試呈陽性，檢疫期可減至7日，最快本月30日實施。陳指當局仍在處理抗體測試認可機構名單，會待公布名單後才推行措施。

香港內科醫學院院長李錦滔表示，Delta變種病毒傳染率高，不同年齡都有機會感染變種個案，認為市民須繼續保持個人衞生及社交距離措施，他指本港使用由內地及德國研發的復必泰疫苗，對預防Delta變種病毒有效，而由內地研發的科興疫苗對Delta變種病毒的數據暫時不多，但研究上對其他類型的變種病毒有效。

李認為，本港70至80歲人口的接種率只有5%，80歲以上更只有1%，情況十分不理想，認為不少長者都以為有三高等慢性病就不適合接種，但他指如果病情穩定，即最近毋須入院治療，或毋須改變治療方案，都適合打針。