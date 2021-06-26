郊園邊陲建屋惹議　韋志成：若無生態價值理應發展

郊野公園邊陲土地應否作房屋發展，各界意見紛紜。市區重建局行政總監韋志成今早(26日)在電台節目表示，認為政府未來在適當時候應考慮於郊野公園撥出少量地方作發展，而個人則對發展郊野公園邊陲地帶建屋持開放態度，但坦言若有關邊陲地帶無生態價值，但市民又享用不到，即等同浪費，應重新發展達致有效運用。

市建局早前公布大坑西新邨重建計劃詳情，將提供3,300個單位。韋稱，項目有2,000個單位為首置單位，未來冀以類似方法，找到更多不需收購，但可提供首置單位的項目。但他直言，局方如果興建公屋及居屋等平價出售的房屋，在財政上難以支持，故暫須與房委會及房協分工，局方主要負責提供市場單位。

他又指，油旺地區規劃已完成研究，項目收購成本為1.1萬億港元，按目前的規劃要求，會虧損4,000多億港元。市建局將研究提出新工具，例如街道整合及調整住宅及商業比例等，以減少虧損，目前正與政府商討細節。

他又透露，估計市建局3年後會進入負現金流，最大達逾百億港元，料需向外融資，但局方不希望政府注資。韋志成形容，今年是「收成期」，預料至明年初會有百多至200億港元資金，可用作收購，但預計未來5年支付的收購開支及建築費用總成本將逾1,000億港元，料3年後會進入負現金流，最大達至130至140億港元，局方會聘請財務顧問研究長遠規劃。