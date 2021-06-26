黎智英多罪纏身「有排踎」　李柱銘8日內兩度探監救亡

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行，合共囚禁20個月，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，換言之其鐵窗生涯將會「有排踎」。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今(26日)正式服刑已71日，民主黨創黨主席李柱銘繼上周六(19日)後，今早再到監獄探視黎智英，只見他神色凝重，料與黎急商對策救亡。

今早約9時，身穿黑色西裝的李柱銘與1名女子，乘坐黎智英的座駕抵達赤柱監獄，該名女子甫下車已逕自急步走入監獄，李則緊隨其後、不發一言，2人及後等候由監獄安排的車輛入內。及至早上約10時40分，李柱銘及該名女子完成探視，步出監獄後登上黎智英座駕離去。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了8.18、8.31、10.1三宗非法遊行案外，尚有2020年6月4日在維多利亞公園煽惑他人參與未經批准集結；隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》等。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，郭家麒太太、林卓廷太太及陳志全男友人今早亦到場探監，今早約10時完成探訪離開。