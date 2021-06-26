鄧炳強指23條立法須盡快做　李家超稱有經驗帶領公務員

政府高層官員大執位後首天，新任政務司司長李家超與保安局局長鄧炳強，今早(26日)出席以中國科學家為主題的展覽。鄧炳強被問到將來的工作重點時，他主動提到《基本法》23條立法，強調「根據憲法係必須要做，亦要盡快去做。」但他指法例涉範圍較廣，在需要認真、嚴肅地完善法例為前提下，盡力做好預備工作，但認為未必有足夠時間在今年內完成相關立法工作，並稱年內會進行酷刑聲請、消防相關工作。

對於問到坊間有說法指「武官上場」，鄧炳強回應指大眾不應有「文官、武官」的區分，雖然兩者背景不一，但大家都是服務香港社會，又會協力工作，各司其職。

至於榮升政務司司長的李家超則形容，國家安全是政府的責任，亦是頭等大事，不論哪位官員都有責任履行國家安全，未來會監管每個環節，但不會取代局長制定相關政策，亦會確保政策全面有效。談及完善選舉制度後，會如何判斷參選人是否符合資格，他表示只有兩個，分別是擁護《基本法》及效忠特區政府，明言必須「truly」(真誠)，不可宣假誓，否則違反政治道德和法律。

另外，李家超又指自己在政府工作44年，認識政府運作、文化、工作理念，過往有統籌處理應對颱風及反對修訂《逃犯條例》風波等緊急及重大事故協調經驗，絕非紙上談兵，又在擔任保安局長時，統籌約7萬人的紀律部隊，對未來協調18萬公務員團隊工作有信心，期望公務員能各施長處，互補不足。

對於被質疑學歷不足，李表示自己擁有公共政策及管理的碩士學位，又指早前參加警隊的自學計劃取得學士學位，認為證明香港有提供機會，所有人只不斷努力進取和進修，定會成功。