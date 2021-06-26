月球土壤移師香港展出　VR技術化身太空人模擬登月

「嫦娥五號」月球探測器去年12月17日將2公斤月球土壤帶返地球，年初於北京展出。月球土壤明日(27日)起移師香港會議展覽中心，展出至7月9日，讓市民近距離觀察，以了解中國航天科技發展。活動今日(26日)舉行揭幕儀式，多名政府官員，以及近日訪港的內地航天科學家出席主禮。

設於會展3D展廳的「時代精神耀香江之百年中國科學家主題展」展出月球土壤及採樣用到的儀器。月壤置於一玻璃球體中，呈微細顆粒狀，含有微細的礦物顆粒、岩石碎屑和玻璃質微粒，主要由氧、鋁、矽、鐵、鎂、鈣等元素組成，質地乾燥，且不含有機養分。

現場也展出採樣及密封月壤的裝置，亦有1比2大小的「嫦娥五號」軌道器、着陸器及上升器模型。香港理工大學也設有展覽，展出理大學者在「嫦娥五號」的參與。此外，入場人士也可透過虛擬實境模擬登月情況，一嘗做太空人的滋味。

主辦單位表示，早前與內地航天科學家代表團交流，深受啟發。中國航天業發展起步遲、研發條件差，但熱愛及無私奉獻的精神，不斷追趕，終於獲得驕人成就。香港有雄厚的實力和基礎發展航天事業，期望有更多年輕人投身，也相信是次展覽和交流有助提升年輕人熱愛科學的心態，以及為進行科普教育，埋下良好種子。