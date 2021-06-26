蕭澤頤痛批假新聞充斥　形容黑暴是謊言共同體

「新一哥」警務處處長蕭澤頤今日會見傳媒，指本港過去2年充斥大量假新聞及假消息，並形容黑暴是「謊言共同體」 ，當中包括「831太子站打死人」，及「新屋嶺強姦事件」等，對大量青年影響很深，很多年輕人被捕後誤以為會被毆打、非禮或強姦，甚至曾有女子被捕之後向警員提供避孕套，指如果要強姦她要戴上避孕套，蕭認為反映假新聞及假消息對年輕人荼毒很深。

蕭又提到，假新聞及假消息充斥原因是有法律學者，或有法律知識的前立法會議員等推波助瀾，「佢哋甚至推崇違法達義，或者有刑事紀錄會令人生更精彩」，痛斥有關說法非常卑劣，而年輕人犯事入獄亦影響一生前途，父母影響更大 。他表示，目前法例對假新聞未有定義，但如有任何法例便利將這些人繩之於法，警方絕對歡迎。

問及國家安全是否其上任後首要工作，蕭澤頤強調國家安全是「重中之重」，認為若沒有國家安全，人民便無法安居樂業，不單是警方，市民亦有責任。而被問到他是否認為自己是「鷹派」的首長，他指無論被認為是「鷹派」還是「鴿派」，歷任署長皆剛柔並濟、恩威並施，會鍥而不捨把犯法的人繩之於法，而守法的市民則會盡力保護。

至於他上任後的人手安排，他表示原本其副處長(行動)的職位，會由刑事及保安處處長袁旭健署理，而國家安全處處長蔡展鵬休假時，則會由2名助理處長(國家安全)，則簡啟恩及江學禮分別署理相關職務，強調警隊有完善的人力資源管理架構。

他又不認同現時警民關係撕裂，稱在黑暴期間仍有不少市民支持警隊，只是不敢公開表態，但現時香港社會已「由亂變治」，警方日後會透過警民關係科盡快針對相關資訊作出澄清，另一方面透過警方專業地處理日常生活，令市民明白警隊的專業。