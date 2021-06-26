宋皇臺站「聖山遺粹」展400件文物　一窺宋元古人生活面貌

屯馬綫將於明日(27日)全線通車，同日兩個新站、即宋皇臺站及土瓜灣站亦會啟用，屯馬綫全線通車儀式今日(26日)於宋皇臺站舉行，同場加映宋皇臺站「出土文物櫃」開幕儀式，古物古蹟辦事處將提供400件上溯宋元、下至上世紀的文物供市民鑑賞。港鐵又指，由於文物展覽期較長，可免卻市民「趕住睇」的憂慮。

宋皇臺站的出土文物櫃於今日開幕，古蹟辦執行秘書(古物古蹟)蕭麗娟介紹古蹟時表示，宋皇臺站古蹟遺址總共發現了70萬件文物，並由古蹟辦挑選400件作展品，當中包括元朝的八卦紋青瓷香爐，藥王像、宋代銅錢100枚、各種青釉瓷碎片及19世紀末至20世紀的日常用器等。

香港鐵路有限公司行政總裁金澤培表示，明天通車將設首日特別班次列車，而早前推出的10萬張免費單程車票，很快便會公布詳情。他相信初期會較多市民到站觀賞文物，由於文物展覽期較長，建議市民「唔需要趕住睇」。

問及沙中綫過海段的時間表，金未有直接回應，僅稱紅磡站月台工程鋼筋剪短的長期監測已經開始，由於長期監測涉及工程數據，目前只會公開大概內容，港鐵會在適當時間報告車站是否安全。金又強調，屯馬綫系統及子系統涉及數以十萬計機件，形容即使港鐵運作是「世界級可靠」，初期仍可能需要磨合，如有問題會盡快處理。