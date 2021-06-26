獨行賊潛入油尖區商廈單位爆竊　警憑「天眼」擒人

油麻地發生爆竊案。警方於上周五(18日)接獲油麻地一間補習社負責人報案，指補習社內兩部總值約13,000港元的手提電腦不翼而飛，懷疑被人盜去。警方接報到場，翻查補習社「天眼」錄影片段，發現案件發生於上周日(13日)，一名男子非法進入補習社，並趁職員不為意時，偷取兩部涉案手提電腦。

警方隨後展開深入調查及詳細分析，以及翻查附近一帶大量「天眼」片段，相信賊人單獨犯案，曾於案發當日在油尖旺一帶多幢商業大廈徘徊、遊蕩及伺機犯案，期間多次推撞不同辦公室的正門，嘗試進入單位掠財，均失敗而回。至同日下午約2時，賊人到達涉事補習社，並強行進入偷走財物，估計賊人至少涉及4宗案件。

油尖警區刑事調查隊主管陳世章督察表示，警方經深入調查後，成功鎖定賊人身份及其住所地址，並於昨日(25日)早上採取行動，掩至其位於尖沙咀的寓所外埋伏，成功拘捕一名50歲無業男子，涉嫌「爆竊」及「企圖爆竊」，他被帶署扣查。行動中，警方檢獲疑犯犯案時身穿的衣物，惟被偷走的兩部手提電腦仍未尋回，將繼續追查失物下落。