尖沙咀毒品快餐車遇查逆線逃捕　警拘2男涉5宗罪

本周日(20日)凌晨1時許，警方在尖沙咀截查一輛未開車頭燈的私家車，期間有人突然開車逆線逃走，失事攔腰撞向另一輛私家車後不顧而去。警員其後在車內搜獲一批懷疑毒品，經深入調查後展開拘捕行動，先後在上水和旺角拘捕2名男子，分別涉嫌販毒、瘋狂駕駛、交通意外後不顧而去、行使虛假文書及管有偽造身份證5宗罪。

油尖警區刑事調查隊督察林家樂表示，西九龍總區交通部當日在尖沙咀柯士甸路進行巡邏，期間發現一輛駛經的黑色私家車並無亮起車頭燈，遂將之截停調查。當時男司機出示一張遺失身份證的補領紙及駕駛執照，車上男乘客則立即落車，其後有人突然高速逆線，沿柯士甸路往柯士甸道駛出，並在路口交界撞上另一輛藍色私家車。

警員雖然立即上前，惟2名男子已趁亂拔足逃去，黑色私家車車頭嚴重毀爛，而捱撞私家車則左車門被撞毀，司機稍感不適，但毋須送院。警方搜查黑色私家車，在車廂內搜出約620克懷疑冰毒及約240克懷疑可卡因，估計總市值約82萬港元。

油尖警區刑事調查隊隨即展開調查，繼而發現涉事司機出示的補領紙屬偽造文件，經翻查現場大量閉路電視片段及情報分析後，鎖定2名疑犯的身份，相信有人不斷借用他人身份，在不同地方租用車輛，通過接連轉換車款和車牌到處派發毒品，此外又持續轉換居住地點，藉此逃避警方追查。

警方根據線索進行埋伏，本周二(22日)及昨日(25日)先後於上水區一住宅單位外和旺角區一酒店，拘捕報任地產經紀的姓陳(28歲)男子，以及姓戴(32歲)無業漢，同時在戴身上搜獲約10克懷疑可卡因、約5克懷疑冰毒和一張懷疑偽造「行街紙」。陳現時已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到，至於戴則正被扣查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。