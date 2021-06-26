理大畢業生就業率下跌　金融保險月薪大減逾10%

本港及全球經濟持續不景，影響畢業生就業。香港理工大學公布學士畢業生就業問卷調查，該校有74.1%受訪2020年畢業生獲全職工作及自僱，較2019年的81.5%大減7.4個百分點；未獲聘者佔2.1%，跟2019年的比例一樣；不少畢業生亦選擇繼續進修，有8.6%人，按年增2.2個百分點。

調查獲3,728人回應，佔2020年畢業生的88.6%。就業的理大畢業生整體平均月薪為20,832港元，按年增1.2個百分點，最多人投身的行業為社工，有690人，其次是商業服務或房地產，第3為工程或建築等；理大畢業生遞交的求職申請數目亦上升，24.5%人提交超過20份求職申請，較2019年的13.8%高10.7個百分點，5.9%人更提交逾60份申請表，較去年1.6%高出4.3百分點。

以理大畢業生在不同行業月薪作比較，跌幅最大的行業為金融或保險，前年平均月薪為20,717港元，惟今年僅18,464港元，減幅達10.9%；其次是政府工，由月薪23,782港元減至21,266港元，減幅為10.6%。第三是交通、物流或電信，由月薪17,883港元跌至16,200港元。