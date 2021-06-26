楊潤雄指將由教師按學生能力等　決定如何教授國安教育

新上任的政務司司長李家超，去年7月擔任保安局局長期間，曾指在國家安全方面，首要着眼教育界，主動清除「壞蘋果」。教育局局長楊潤雄今午(26日)出席一個活動後，無明確回應日後推動國安教育時會否感到壓力，僅重申自《港區國安法》實施後，教育局已展開一連串國安教育相關工作，未來會繼續推動。

對於有不少教育人士擔心教授國安教育時被指有問題，楊被問及教育局會否預製的錄音或錄影以供學校播放。他回應指，當局已為教師提供培訓，幫助教師認識《憲法》及《基本法》，每名中小教師亦獲贈有關國安法的讀本，重申當局會繼續推供相關培訓，以及製作例如有聲繪本等教材。不過，楊表示在學校實際上如何教授國安教育，要由老師根據學生能力等情況自行決定。

他又指，過去與李家超共事多年，認為李有能力亦肯擔當，故認為是政務司司長的適合人選，形容在現屆政府未來12個月會緊密合作，為香港所有政策一起努力，但無透露李家超上任後有否曾在教育議題上給予指示。

此外，楊表示目前未有學生最新接種疫苗的數字，但指兩日前的數據顯示已有至少8,000名12歲以上中小學生，相信人數會不斷增加。至於會否考慮恢復全日面授課堂？楊重申要考慮整體情況，包括本港疫情、學校準備，以及疫苗接種率等。