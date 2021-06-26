中環夏誌今起開放至8月下旬　全部節目免費入場

由Central Venue Management（CVM）主辦的《SummerFest中環夏誌》今日(26日)在中環海濱活動空間展開首周節目，展期由今日起至8月6日，除了3項常駐裝置《莫奈花園》、《SUMMOJI夏日想》和《光影迷宮》外，首周亦設有特備活動《賽馬會樂動網球計劃-玩轉網球聯校競技日》、《「由根・從心」傳統西非鼓舞體驗日》、《節拍律動@夏日健身夜》，全部節目免費入場。

3項常駐裝置中，莫奈花園透過四米高的巨型屏幕，展出印象派大師莫奈的故居及名畫《睡蓮》和《日本橋》，訪客可揮筆繪畫，與展能藝術家共同再創作莫奈兩大巨作《荷花》和《日落》。場內亦有由居港法籍藝術家Nicolas Lesaffre創作、四米高的「Hug the K」大型吹氣裝置首次亮相，喻意在社交距離下，大家都需要安全的擁抱，感受窩心暖意。

SUMMOJI夏日想由本地跨媒體創作人Calix為今個夏天設計一系列全新笑臉符號，近20款笑臉色彩繽紛，每個高約一至兩米，回歸實體接觸。光影迷宮則在近5,000平方呎的露天空間，框架以環保重用的金屬物料組成，置身迷宮內，在日光或燈影的疊影交錯下，彷似走進迷離境界，體驗中環海濱的日與夜。