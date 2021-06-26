黃大仙區小學滅蚤翌日如常上學　大批學生眼部不適

黃大仙區福德學校日前出現大量蚤蟲，本周二(22日)放學後聘請滅蟲公司緊急滅蚤後，疑因有化學物質殘留，導致大批學生翌日早上出現眼部痕癢、刺痛、紅腫等反應，有家長斥校方處理不當，未有預留足夠時間讓化學物質消散，且未有立刻安排學生送院，質疑校方想大事化小、輕看事件嚴重性。有滅蟲專家指，目前並無揮發滅蟲藥水的標準時間，但事後理應保持空氣流通及擦拭桌椅，才能確保無殘留物質。

根據該校通告，校方當日即時啟動危機處理程序，包括安排不適的學生到其他地方休息；為眼部不適的學生用大量清水或生理鹽水清洗眼部等位置；開啟教室門窗及清抹學生的桌椅等。通告尾段，校方提醒家長密切留意子女情況，如嚴重不適，應立刻求醫及通知校方。

有該校家長向東網怒斥校方輕看嚴重性，只懂幫學生洗眼，完全無想過要送學生入院，只想大事化小。據她了解，當日有過百個學生感到不適，亦有學生放學後需要求醫。網上論壇亦有人質疑，校方何不安排滅蟲公司周五放學後除蚤，預留足夠時間讓藥水揮發。

東網向該校校長許加路查詢，許回覆指，涉事的滅蟲公司已經提交報告，當日無學生需要送院。被問及事件中有多少學生不適、調查結果、處理手法等，郭都沒有正面回應，只不斷強調事件已告一段落，且是學校內部的「家事」。教育局則回應指知悉事件，並已提醒學校必需採取適切的措施，保障學生和教職員的健康。

香港害蟲管理學會主席陳澤森表示，該滅蟲公司所用的SafePRO 50EC及Dominex 50SC都屬殘留性的藥水，通常以手提噴壺的方式，針對發生蟲患位置噴灑。如果藥水稀釋比例正確，而課室噴完藥水後，有打開門窗通風，並擦拭桌椅，一般不會殘留及引致過敏反應，預料可能最近天氣熱，教室須開冷氣故無開窗，導致有化學物質殘留，學生如果觸碰後捽眼，便會痕癢、刺痛。